Москва, 7 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Рубль 7 августа продолжает отступать. Здесь нет какого-то хаоса или непредсказуемых колебаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Как раз все очень ровно и закономерно — рубль движется туда, где фискальным ведомствам будет удобно поддержать экспортеров и снизить бюджетный дефицит.

Предложения Минфина РФ секвестировать расходы на львиную долю бюджетных трат, за исключением военных и силовиков, возникло не просто так, и на рынке это отлично видят.

Нефть сегодня корректируется после роста ранее и снижается в цене, баррель нефти марки Brent торгуется по $44,65. Среднесрочный торговый коридор $44−46 остаётся здесь в силе.

Доллар США поднялся к 73,57 руб. и может пройти вплоть до 73,80 руб. Краткосрочно американская валюта останется в границах 73−75 руб.

Евро растет чисто символически до 86,90 руб., он и так очень дорогой. Для евровалюты краткосрочным диапазоном движения сохраняются рамки 86−88 руб.», — полагает эксперт.

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