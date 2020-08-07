Москва, , 12:58 — REGNUM Открыв торги ростом в пределах 40 копеек и придя в район 73,70 руб., доллар откатил затем чуть ниже 73,50 руб, Вероятно доллара продолжит относительно спокойные колебания в течение дня, ориентируясь на 72,30 руб. в качестве нижней границы, рассматривая 74,30 руб. как верхний предел ‑ и тестируя нижний или верхний диапазон в зависимости от развития ситуации вокруг американской валюты сегодня на международных рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Определённая проблема для рубля пока в том, что на сверхмощную волну ослабления доллара на Форекс в последние три недели против почти всей корзины резервных валют, включая и евро, и фунт, и франк, и австралийский доллар, российский рубль почти не отвечал укреплением, эту волну рубль так подхватить и не сумел.

Движение наверх по паре евро/доллар зеркалит подъёмом только растущий курс евро к рублю. Но вот в моменты, когда доллар начинает на мировых рынках немного откатывать, только частично восстанавливая свои позиции, в России доллар набирает вес сейчас быстрее.

Иными словами, вверх пара доллар/рубль идёт пока охотнее при случае, чем вниз, так что суммарная равнодействующая всех этих колебаний подняла доллар из области 70,5−71 руб. в середине июля в новый коридор практически на 3 рубля выше.

И дело здесь, думается, в синхронном (и, будем надеяться, всё же временном) снижении интереса иностранных игроков к керри-трейд операциям на разнице процентных ставок развитых и развивающихся рынков: от снижения объёмов капитала в этих сделках страдает сейчас не только рубль, но и примерно в той же мере недостаток внимания и, следовательно, ослабления испытывают на себе южноафриканский рэнд, бразильский реал, а на турецкую лиру и вовсе ведётся в эти дни массированная спекулятивная атака, опустившая курс турецкой лиры до нового исторического минимума.

Но если в Турции свои проблемы с политикой, с дефицитом бюджета и резервов, то в случае рубля — всё проще: после снижений ключевой ставки ЦБ, доходность ОФЗ стала менее привлекательной, в то время как отличный альтернативный доход инвесторам обеспечивают растущие как на дрожжах цены на золото и другие драгметаллы.

Разница в доходности ОФЗ и казначеек, номинированных в других валютах, всё равно остаётся, но интерес инвесторов отложенный, и чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю по 5 августа составил $60 млн против $30 млн неделей ранее, по данным EPFR.

А подорожавшая за лето нефть не играет рублю на руку, так как по бюджетному правилу при этом сокращаются объёмы валюты, продаваемые ЦБ на рынке за рубли: в рамках мер по снижению волатильности, ЦБ продаёт сейчас ежедневно лишь немногим более 5,5 млрд руб.

К верхней или же к нижней границе прибьют пару Доллар/Рубль сегодня движения на Форекс, будет существенно зависеть от данных по рынку труда США, которые опубликуют в 15.30 по Москве: причём, что интересно, чем больше рабочих мест окажется создано в США за июль, тем больше шансов будет… как раз на новую волну ослабления, а не укрепления американской валюты.

Парадокс в том, что разбавленный триллионами свеженапечатанных на «станке» денег, доллар пользуется спросом сейчас лишь в моменты, когда финансовый мир чувствует особую потребность в защите, поэтому на любые положительные данные из Америки рынки склонные реагировать как раз по большей части не покупками, а новыми продажами доллара: в главной мировой резервной валюте просто нет потребности, если «всё снова хорошо», — считает эксперт.

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