Марий Эл, 3 мая, 2006, 18:55 — ИА Регнум. В Марий Эл с 24 по 30 апреля возбуждено 11 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления наркоконтроля по РМЭ, преимущественно поводом для возбуждения уголовного дела стало хранение наркотиков.

Самой крупной операцией минувшей недели в правоохранительных органах называют задержание в поселке Сернур 26-летнего мужчины, у которого наркополицейскими было обнаружено 36,5 г героина.