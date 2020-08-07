Учёные назвали категории жителей России с антителами к COVID-19
Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Дети и лица старше 70 лет — это две категории людей в России, у которых наблюдается большинство случаев выявления антител к коронавирусу нового типа. Такие выводы на основе проведённого исследования сделали учёные Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
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Он подчеркнул, что дети во всех регионах лидируют по уровню выявленных антител. При этом высокий процент обнаружения антител к коронавирусу у пожилых людей глава института пояснил тем, что они чаще контактируют со своими внуками, в то время когда их родители находятся на работе.
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Что касается профессиональных групп, то здесь лидерами по уровню иммунной прослойки в регионах РФ стали медики и работники образования. Тотолян считает, что иммунизация среди сотрудников образовательных учреждений могла произойти до перехода на дистанционный режим обучения.
Как сообщало ИА REGNUM, в России проведение вакцинации от коронавируса собираются начать с особых групп — учителей и медицинских работников. Как заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, более массовая вакцинация населения страны намечена на октябрь 2020 года.