Москва, , 05:07 — REGNUM Несколько человек из числа сотрудников мэрии Москвы и московских медработников принимали участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, подтвердили 7 августа в городской администрации.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько сотрудников мэрии и медиков, в основном главврачи больниц, в добровольном порядке уже опробовали на себе антивирусный препарат», — цитирует «Интерфакс» собеседника.

По его словам, речь идёт о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Источник добавил, что регистрация препарата, вероятно, завершится уже на следующей неделе, после чего в России начнется вакцинация людей из групп риска — врачей, учителей, работников транспортных предприятий.

Ранее об участии чиновников в испытаниях вакцины от нового коронавируса сообщалось в западной прессе.

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