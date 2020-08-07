Минск, 7 августа, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В отношении наших сограждан в Белоруссии был совершён грубый произвол, их арестовали безосновательно, грубо и враждебно, за всё это руководству Белоруссии придётся извиняться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 августа, комментируя информацию о возможном источнике «сведений» минских властей о подготовке предвыборных беспорядков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чоп-чоп

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что задержание 33 граждан России в Белоруссии по обвинению в подготовке противоправных мероприятий в ходе предвыборной кампании стало следствием провокации Службы безопасности Украины.

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«С самого начала было ясно, что история с российскими «наёмниками» в Белоруссии — это провокация. Поразило то, как скоро и с каким удовольствием на неё повёлся Александр Григорьевич Лукашенко.

Понятно, что современное Российское государство и его политика президента Белоруссии не устраивают, понятна его обида, что у него не сложились с президентом России те отношения, на которые он рассчитывал, но даже при этих вводных сказано им в последние дни было слишком много слов, которые говорить в этой ситуации не следовало. И это показывает истинное отношение Александра Лукашенко к нашей стране и её руководству.

Да, именно к нашей стране в целом, поскольку другого государства и другого президента у нас нет, и, соответственно, в отношениях с иностранным государством мы должны из этого исходить. Со своим государством мы должны разбираться сами, без участия иностранцев.

Посмотрим теперь, как Александр Лукашенко будет выходить из этой ситуации. Не буду додумывать лишнего по поводу того, как теперь будут строиться его отношения с руководством Украины, что он скажет руководству своего КГБ и так далее. Сейчас он стоит перед лицом неприятнейшего факта совершения в его стране с его ведома противоправных действий в отношении граждан России.

Наши прозападные либералы уже начали потирать руки — ну как же, Лукашенко сработал на американскую версию «российского вмешательства в выборы»! Они, конечно, считают его действия обоснованными, хотя, сделай такое белорусский КГБ с участниками какого-то «правозащитного» семинара, которые «не выпивали и держались группой», крик стоял бы на весь земной шар. Забыв, как сами обрушивались на советскую юстицию с её якобы «ставкой на признательные показания», они рассчитывали, что в Минске «заставят российских наёмников рассказать правду».