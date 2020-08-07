Берлин, 7 августа, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Германо-российская внешнеторговая палата (АНК) призвала министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса обсудить на предстоящих 11 августа переговорах вопрос скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом говорится в заявлении АНК.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

В заявлении отмечается, что приостановка авиасообщения между двумя странами имеет серьезные последствия для инвестиционных и ремонтных проектов в РФ и ФРГ.

«Открытие границ в связи с этим стало бы своеобразным дополнительным конъюнктурным пакетом в двусторонних экономических отношениях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Россия с 1 августа открыла международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Читайте также: Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция