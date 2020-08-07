Нижний Новгород, 7 августа, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 августа выявили 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 108 596 случаев, сообщает оперативный штаб России.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Так, в Нижегородской и Оренбургской областях выявили по 103 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 100, в Саратовской области — 94, в Пермском крае — 72, в Кировской области — 58, в Пензенской области — 54, в Самарской области — 42, в Башкирии — 35, в Чувашии — 33, в Мордовии — 30, в Татарии — 29, в Удмуртии — 28, в Марий Эл — 14.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 24 654 случая, в Саратовской области — 10 062, в Ульяновской области — 9835, в Оренбургской области — 7656, в Самарской области — 7131, в Башкирии — 6990, в Чувашии — 6980, в Пензенской области — 6855, в Пермском крае — 6368, в Татарии — 5810, в Кировской области — 5153, в Мордовии — 4709, в Марий Эл — 3873, в Удмуртии — 2520.

Полностью выздоровели 84 228 жителей округа, за последние сутки выписаны 1043 человека. Таким образом, выздоровели более 77,56% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1251 человек, за минувшие сутки скончались девять жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых ежедневных случаев заражения коронавирусом превысило тысячу 15 мая. С этого дня число выявляемых за сутки случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 августа в России подтверждено 877 135 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 5241 новый носитель SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,38%. Полностью выздоровели 683 592 жителя России, за сутки выписаны 7235 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 77,93% граждан. 14 725 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 119 — за последние сутки.

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