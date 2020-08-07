Москва, 7 августа, 2020, 08:53 — ИА Регнум. В Москве за январь — июль 2020 года введено в эксплуатацию порядка 5,3 млн кв. метров недвижимости, из них — 2,4 млн кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

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Ввод недвижимости за семь месяцев сократился на 21% (за 7 месяцев 2019 года 6,7 млн кв. м), ввод жилья за этот период — на 14% — до 2,4 млн кв. метров (за семь месяцев 2019 года 2,8 млн кв. м).

По словам заммэра Андрея Бочкарева, несмотря на режим самоизоляции, объем ввода недвижимости в Москве с начала 2020 года оказался выше плановых показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2020 года в Москве было построено 4,8 млн кв. метров недвижимости.

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