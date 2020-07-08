Москва, 8 июля 2020, 12:50 — REGNUM За первое полугодие 2020 года в Москве было построено 4,8 кв. метров недвижимости, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
«Ограничительные меры, действовавшие в Москве из-за пандемии коронавируса, не сказались на темпах строительства», — прокомментировал итоги полугодия вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.
По его словам, московские застройщики сумели оперативно восстановить работы на объектах. В целом строительство ведётся с опережением планов.
Всего за полгода в Москве построили 4,8 млн кв. метров недвижимости, в том числе 2,2 млн кв. метров жилья.