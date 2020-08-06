Нью-Йорк, США, 6 августа, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» 6 августа, на фоне позитивных предварительных отчетов по безработице и в ожидании сделки Белого дома с Конгрессом по программе помощи экономике на $1 трлн.

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К концу сессии на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 185,46 пункта (0,68%), до 27 386,98 пункта. Диапазон Dow составил 27 145,25 — 27 394,10 пункта.

S&P 500 вырос на 21,39 пункта (0,64%), до 3349,16 пункта, диапазон — от 3318,14 до 3351,03 пункта. Nasdaq вырос на 109,67 пункта (1,00%), до 11 108,07 пункта, диапазон — от 10 963,41 до 11 121,19 пункта.

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