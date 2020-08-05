Нью-Йорк, США, , 23:35 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли за день торгов 5 августа, после неожиданно позитивного отчета о квартальной прибыли корпорации Disney.

К концу сессии на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 373,05 пункта (1,39%), до 27 201,52 пункта. Диапазон торгов Dow составил 26 924,78 — 27 221,67 пункта.

S&P 500 вырос на 21,26 пункта (0,64%), до 3327,77 пункта, диапазон — от 3286,37 до 3306,84 пункта. Nasdaq вырос на 57,23 пункта (0,52%), до 10 998,40 пункта, диапазон — от 10 943,72 до 11 002,11 пункта.

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