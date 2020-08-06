Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Пять торговых центров Петербурга поймали на нарушениях мер эпидемиологической безопасности по коронавирусу. Об этом сегодня сообщили власти Северной столицы.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга Вход в один из ТЦ Петербурга

Напомним, ТЦ после долгих обсуждений и скандалов наконец открыли лишь 27 июля. Они обязались соблюдать требования Роспотребнадзора: обеспечить ношение масок и перчаток, дезинфицировать помещения и другое.

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С начала недели инспекторы осмотрели десять ТРЦ в разных районах города: Адмиралтейском, Московском, Центральном, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском и Невском. Проверяли одновременно во всех районах, чтобы отразить «объективную картину» и, видимо, чтобы коллеги из разных ТЦ не успели друг друга предупредить о проверках.

«Стоит отметить, что в основном меры соблюдаются, однако на половине осмотренных объектов были зафиксированы отдельные нарушения», — отметили специалисты.

На нарушениях попались ТРЦ «Гулливер», «Атмосфера», «Международный», «Лиговъ» и «Континент» на Бухарестской улице. Большинство из них ранее уже попадали в список нарушителей противоковидных мер, когда их работа была ограничена, заметили в комитете по контролю за имуществом.

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В основном они заключались в работе фуд-кортов, которые пока открывать запрещено. К примеру, ТРЦ «Континент» не только открыл фуд-корт, но и каток рядом с ним вопреки всем запретам. Возбуждены дела об административных правонарушениях, штраф может составить от 200 до 300 тыс. рублей.

Проверку без нареканий прошли ТРЦ «Южный полюс», «Монпансье», «Европолис», «Питер-Радуга», и «Питер». На входе охрана останавливает посетителей без масок, почти в каждом магазине есть санитайзер, разметка на полу, у всех торговых объектов есть QR-коды, в некоторых магазинах бесплатно раздают маски и перчатки, по громкой связи просят пользоваться СИЗ.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга В одном из ТЦ Петербурга

Ранее владелец крупных ТРЦ, миллиардер Максим Левченко сообщил об иске к Смольному из-за закрытых ресторанных двориков и призвал губернатора Александра Беглова разрешить работу не только магазинов, но и фуд-кортов, и развлекательных зон, пригласив градоначальника проверить его комплексы. Стоит признать, что они попали в рейд, но нарушений там не выявили. Зато Беглов в очередной раз пригрозил торговым центрам закрытием, если они не будут соблюдать меры безопасности.