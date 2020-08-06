Осло, 6 августа, 2020, 19:23 — ИА Регнум. Норвегия ввела 10-дневный карантин для туристов из Франции, Швейцарии и Чехии, 6 августа сообщает агентство Associated Press.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

Сообщается, что Норвегия также повторно введет карантин для путешественников из Монако и из ряда регионов соседней Швеции.

Норвегия не входит в Евросоюз, но входит в Шенгенскую зону, многие страны которой уже отменили взаимные карантины для туристов.

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