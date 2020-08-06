Хельсинки, , 17:17 — REGNUM Власти Финляндии приняли решение о продлении действия ранее введённых ограничений на пересечение границы с Россией до 8 сентября. Об этом сообщила 6 августа пресс-служба правительства страны.

Как уточняется, данное решение принято с учётом продолжающейся эпидемии коронавируса.

Напомним, Финляндия ещё в марте закрыла границу для российских туристов. Позднее правительство страны неоднократно продлевало ограничительные меры. В последний раз они были продлены до 25 августа.

Ранее генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщало, что ограничения для граждан других стран будут сниматься, когда показатель заболеваемости коронавирусом в соответствующей стране будет составлять не более восьми случаев на сто тысяч человек в течение 14 дней.