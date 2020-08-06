Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Новую порцию послаблений «антиковидного» режима объявил Смольный в четверг, 6 августа. Решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 8 августа открываются для посетителей развлекательные парки аттракционов под открытым небом и снимается запрет на проведение уличных спортивных, культурных и зрелищных мероприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивные игры на свежем воздухе

Как и в предыдущих случаях, новые разрешительные меры обставлены частоколом обязательных условий для организаторов и посетителей. Впрочем, как показала практика, они выполняются не всегда, не везде и не всеми.

Так, в парки аттракционов должны пускать только посетителей в масках и респираторах. Снять их можно будет лишь непосредственно во время катания на аттракционе. Между посетителями и работниками парков во всех местах их контактов должен быть установлен защитный экран. В развлекательных зонах должна быть нанесена разметка безопасной дистанции в 1,5 метра.

«В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости», — подчеркивают в Смольном.

Что же касается спортивных, культурных и зрелищных мероприятий на улицах, то они будут разрешены при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Губернатор также внёс изменения в нормативные документы, касающиеся работы торговых и торгово-развлекательных центров. Отныне владельцы ТЦ и ТРЦ обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без масок и перчаток.

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Напомним, за 5 августа в Петербурге подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге — 32 418 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2118 человек. Выздоровели 23 833 человека.