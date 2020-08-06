Москва, 6 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Цены на нефть 6 августа снижаются после вчерашнего роста и обновления максимумов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Напомним, что на торгах 5 августа цена барреля нефти марки Brent достигла и превысила $45, а цена барреля WTI — $42.

Сегодня цена Brent корректируется вниз на фоне фиксации прибыли и падает на 0,28%, но пока торгуется выше $45 за баррель, а цена WTI снижается на 0,87%, опустившись ниже $42 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США, согласно отчёту американского минэнерго, падают уже вторую неделю подряд. На прошлой неделе они снизились более чем на 7,3 млн баррелей, хотя рынок ожидал вдвое меньшего снижения.

Ближайший уровень поддержки по цене Brent находится на $44,20 за баррель, уровень сопротивления — выше $46,20.

Не факт, что цена Brent, обновив максимум в $45 за баррель, сможет на нём надолго удержаться, сегодня похоже на то, что «медведи» могут продавить цену немного ниже обновлённого вчера максимума.

Сегодня ожидания по цене Brent соответствуют диапазону в $44,5−46 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Росту цен на нефть способствовал ряд факторов