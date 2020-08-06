Москва, , 13:12 — REGNUM Рост цены нефти выше $45 за баррель нефти марки Brent имеет принципиальное значение. Тем самым превышены июльские максимумы, достигнутые в коррекции вверх после обрушения из-за пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Факторы повышения цен таковы. Увеличивается общая склонность к рискам на финансовых рынках из-за преодоления острой фазы пандемии. Это поддерживает и цены сырья.

Кроме того, уменьшается курс доллара на валютном рынке из-за роста заболеваний именно в США и опасений за динамику американской экономики. Поэтому поднимается и цена нефти, выраженная в снижающихся долларах.

Есть и проявления сокращения избытка предложения, который довлеет над рынком месяцами. Проявлением такого позитива выступает, в частности, вышедшие накануне данные института API о сокращении запасов чёрного золота в США на 8,6 млн баррелей, превысившее ожидаемое уменьшение на 3,3 млн. баррелей.

Взрыв в Бейруте вряд ли стал дополнительным существенным фактором для повышения котировок. Судя по первым данным, он не был преднамеренным, его не рассматривают как теракт или целенаправленный удар. Кроме того, Ливан не играет заметную роль на нефтяном рынке.

В перспективе рост нефтяных цен может приостановиться, консолидируясь в широком диапазоне $41−48. С августа вступило в действие соглашение об увеличении добычи на 2 млн барр//сутки странами ОПЕК+. При повышении цен активизируются и американские сланцевики, повышая производство и экспорт.

Спрос же, хотя и увеличивается, но всё же не такими темпами, как выросла цена нефти с минимумов в апреле. Есть опасности и возобновления торговых противоречий между Китаем и США.

15 августа должно состояться подведение промежуточных итогов первой фазы торгового соглашения, которое практически не выполнялось из-за пандемии. Существуют и риски нарастания новой волны коронавируса. Данные факторы станут ограничивать укрепление нефтяных цен», — считает эксперт.

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