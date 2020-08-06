Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Медики Санкт-Петербурга вместе с городскими властями планируют детально проанализировать причины высокой летальности коронавирусной инфекции среди заболевших COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 6 августа отчете по итогам работы за июль 2020 года Межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

На 6 августа с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 32 418 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 2118 человек, что составляет 6,5% от общего числа выявленных инфицированных лиц.

В мае 2020 года смертность в Петербурге превысила прошлогодний показатель аналогичного месяца на 32%, в июне — на 55%. За полгода прирост смертей составил почти 4 тыс. человек, и Смольный признал, что почти все эти случаи прямо или косвенно связаны с COVID-19.

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Причины, из-за которых в городе на Неве зафиксирована высокая летальность больных коронавирусной инфекцией, официально не называются. Поэтому члены межведомственной рабочей группы хотят обсудить и выяснить это вместе с коллегами и городскими властями.

Помимо этого, на август у комиссии запланирована разработка методических рекомендаций для больниц по возобновлению профильной работы. Ведется подготовка проекта письма в Роспотребнадзор с просьбой дать разъяснения по поводу определения термина «контактный» по отношению к медицинскому персоналу, оказывавшему медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией.

А также разрабатывается план мероприятий по подготовке к возможному ухудшению эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге в осенний период.

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