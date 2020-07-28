Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM В Петербурге с середины июля наблюдается снижение суточного уровня госпитализации, из-за чего городские власти приняли решение вернуть к привычной работе ряд перепрофилированных под COVID стационаров. При этом в городе сохраняется риск второй волны, которая ожидается осенью-зимой. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, начиная с начала июля в городе наблюдается снижение суточной госпитализации заболевших COVID-19. В течение прошлой недели в сутки госпитализировалось около 190 человек, что на 80% меньше пиковой нагрузки. Поэтому начиная с текущей недели городские больницы, перепрофилированные на время пандемии, начнут возвращаться к обычной работе и осуществлять плановую госпитализацию пациентов.

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«Принимая решение о том, какую больницу сокращать, какую помощь выводить, мы ориентировались на потребность в койках в стационарах. А также принимали во внимание, что среди взрослых основной уровень заболеваемости, за исключением инфекционных заболеваний и смертности, прежде всего определяется сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пояснил Лисовец.

Таким образом, к обычной работе вернулись профильные федеральные клиники: НМИЦ им. В. А. Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. А также городские медучреждения: Мариинская больница, Городская многопрофильная больница №2, Городская больница №38 им. Н. А. Семашко.

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По словам чиновника, власти не исключают, что осенью-зимой город накроет вторая волна коронавируса. Поэтому комитет по здравоохранению выпустил распоряжение о том, чтобы все те планировочные решения, которые были сделаны в стационарах в период подготовки к COVID-19, были сохранены. Таким образом, перепрофилирование стационаров пройдет в кратчайшие сроки и без задержек.

«Пока не изобретена вакцина, пока не создана в популяции прослойка переболевших либо иммунизированных пациентов, достаточная для прекращения циркуляции вируса, риск остается всегда. Риск второй волны объективно существует», — резюмировал он.

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