Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Разрыв между финансированием предвыборной кампании Александра Дрозденко на выборах губернатора Ленинградской области и кампаниями других кандидатов оказался тысячекратным. Об этом сообщил 6 августа председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Ленобласти Удостоверение кандидата Александра Дрозденко

Избирательный фонд кандидата — единственный источник финансирования кампании, которым по закону можно пользоваться. Это могут быть пожертвования, личные средства кандидата и партии, которую он представляет. На выборах главы Ленобласти, которые состоятся 13 сентября 2020 года, зарегистрировали только четверых кандидатов.

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Оказалось, что кандидат от «Гражданской платформы», президент Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов сумел собрать в свой фонд только 185 тыс. рублей, к 6 августа потратив уже 179 тыс. 410 рублей.

Депутат Заксобрания Ленобласти от ЛДПР Андрей Лебедев накопил фонд в 1 млн 200 тыс. рублей, потратив уже 183 тыс. из них.

Кандидат от «Справедливой России», депутат Заксобрания Александр Перминов собрал только 235 тыс. рублей, из которых 179 тыс. 130 рублей уже потрачены.

При этом фонд нынешнего губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, который идет на выборы от «Единой России», составляет 54 млн рублей. Из этих денег он потратил всего около 162 тыс. рублей.

Меньше всего в предвыборный фонд получил кандидат от партии «Родина» Валерий Шинкаренко: всего 5000 рублей, из которых он успел использовать 1055 рублей. Таким образом разрыв с объемами финансирования Дрозденко составляет более 10 тыс. раз. Однако на днях Шинкаренко объявил, что добровольно выбывает из гонки, так что избирком не стал его регистрировать.