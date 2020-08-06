Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM В Ленинградской области 6 августа завершили период выдвижения кандидатов в губернаторы. Об этом сообщил глава областного избиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кондидаты Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас зарегистрировано четыре кандидата», — подвел черту Лебединский.

Это президент Союза промышленников и предпринимателей Ленобласти Александр Габитов от «Гражданской платформы», нынешний руководитель региона Александр Дрозденко от «Единой России», депутаты областного Закса Андрей Лебедев от ЛДПР и Александр Перминов от «Справедливой России».

В таком порядке они будут представлены в бюллетене.

Заявлений было больше: «Родина» выдвигала Валерия Шинкаренко, но он отозвал свою кандидатуру сам, Александр Калинин от «Социальной защиты» не представил в установленный срок документы, включая подписи муниципальных депутатов, а Вадим Гришков от КПРФ представил 112 подписей муниципального фильтра при необходимых 155.

Выборы состоятся 13 сентября. В течение двух дней до этого — 11 и 12 сентября — будет идти досрочное голосование.

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