Москва, 6 августа, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, хотя бы в рамках коррекции. До конца недели пара доллар/рубль способна протестировать уровни 72 — 72,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако о смене тенденции можно будет говорить только после того как пара доллар/рубль уйдет ниже 70,50 руб. за доллар. Среди факторов, которые поддерживают рубль, прежде всего, стоит выделить, резкий рост нефти.

Нефть марки Brent 5 августа превышала отметку $46 за баррель. Это произошло из-за выхода хороших данных по запасам нефти в США, которые были опубликованы минэнерго.

Запасы нефти вторую неделю подряд снижаются, что намекает на восстановление спроса. Плюс сработал отложной эффект продолжительного снижения доллара.

И, конечно, вырос оптимизм в отношение сырьевых и рисковых активов со стороны инвесторов, на фоне замедления роста заболевших в США. Это видно по динамике SP500, который также активно растет.

Среди сдерживающих рост рубля факторов можно отметить сезонно слабый счет текущих операций и конвертацию полученных рублевых дивидендов в доллары.

Стоит отметить, что август — с 2015 года за исключением 2016 года является для рубля месяцем распродаж. Однако 2020 год вполне может стать очередным исключением. Если присутствующий оптимизм на рынке сохранится», — пояснил эксперт.

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