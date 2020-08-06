Минск, 6 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии «граждан России необходимо пригласить генеральных прокуроров РФ и Украины. Об этом 6 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Об этом белорусский лидер заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Также на совещании Лукашенко отметил, что необходимости оценить ситуацию с выборами в Белоруссии и «выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», если это будет сочтено необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России были задержаны 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.

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