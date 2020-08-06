Москва, , 10:54 — REGNUM В Госдуме считают, что решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о выдаче Украине граждан РФ, задержанных в республике, станет началом конца главы государства.

«Будем надеяться, что либо Гордон врет, либо Лукашенко обманул Гордона. В противном случае такое «переобувание в воздухе» станет для белорусского лидера роковым шагом», — рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам украинского журналиста Дмитрия Гордона, президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных граждан РФ. Лукашенко сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине, сказал Гордон в беседе с «Радио Свобода» (иноагент).

По информации Украины, 28 из 33 задержанных в Белоруссии были участниками конфликта в Донбассе.