Москва, 6 августа, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В ходе торгов 5 августа нефть подскочила к максимумам начала марта, коснувшись в моменте отметки $46,20 за баррель. Однако котировки не смогли удержаться на достигнутых вершинах и к концу дня откатились вниз на 100 пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«На утренней сессии 6 августа фьючерсы удерживаются над уровнем $45, демонстрируя небольшой бычий уклон. Участники рынка довольно бурно отреагировали на свежий отраслевой отчет в сочетании со слабостью доллара.

Данные минэнерго США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 7,4 млн баррелей, что почти втрое превысило прогнозы. При этом запасы бензина и дистиллятов немного выросли.

Доллар попал под новую волну распродаж после выхода откровенно слабой статистики по рынку труда. Уровень занятости ADP вырос всего на 167 тыс. после июньского скачка на 4,314 млн. Прогноз же составлял 1,5 млн. Неудивительно, что на этом фоне американская валюта ускорила падение, тем самым поддержав ралли на рынке нефти.

После недавнего восходящего прорыва техническая картина на рынке черного золота улучшилась, а нефть марки Brent наконец-то вырвалась из привычного диапазона.

Вопрос лишь в том, смогут ли фьючерсы удержать завоеванные позиции, ведь на рынках по-прежнему слишком много факторов неопределенности, от ситуации вокруг коронавируса до перспектив восстановления спроса на энергоносители, особенно в свете слабых экономических отчетов», — пояснил эксперт.

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