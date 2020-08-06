Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 5 августа закрылись ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,94%, до $45,13. Цена на нефть повысилась на фоне сильных данных минэнерго США и общего ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Запасы нефти на неделе, закончившейся 31 июля, снизились на 7,4 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,6 млн баррелей. Добыча нефти сократилась на 100 тыс. до 11 млн баррелей в сутки.

Доллар подешевел на спекуляциях о том, что объем новой программы помощи экономике в США составит 3 трлн долларов.

Сегодня, 6 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $45,22. Покупатели смогли пройти сопротивление $45. Теперь им открыта дорога к уровню $50.

Возобновление роста котировок ожидается ближе к американской сессии. Активность покупателей может сдерживаться предстоящим заседанием ОПЕК+, а также восходящей коррекцией по доллару.

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