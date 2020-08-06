Тверь, 6 августа, 2020, 07:58 — ИА Регнум. Тверской арбитраж удовлетворил иск публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и признал банкротом строительную компанию «Стройсектор». Конкурсное производство в отношении московского застройщика малоэтажного дома в Твери продлится один год, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Конкурсным управляющим назначен Павел Новиков — член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Отчёт управляющего суд заслушает 28 июля 2021 года.

«Представитель должника пояснил, что общая сумма задолженности составляет 207 млн рублей перед участниками долевого строительства, в настоящее время строительство не ведётся и средств для дальнейшего финансирования строительных работ не имеется; против введения процедуры банкротства не возразил», — отмечалось в материалах суда.

Напомним, иск к компании, работающей с 2013 года на рынке строительства России, был подан ещё в феврале. Компания из Москвы строила на улице Трудолюбия в Твери дом на 64 квартиры жилой площадью чуть более 3,7 тыс. кв.м. Дом не сдали в 2014 году, как планировалось изначально, и срок достройки был сдвинут на второй квартал 2020 года. Собственником ООО является Максим Петров (доля 50%), который также числится соучредителем отделения партии «Родина» в Тверской области.