Застройщик, задолжавший дольщикам в Твери 207 млн рублей, обанкрочен
Тверь, 6 августа, 2020, 07:58 — ИА Регнум. Тверской арбитраж удовлетворил иск публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и признал банкротом строительную компанию «Стройсектор». Конкурсное производство в отношении московского застройщика малоэтажного дома в Твери продлится один год, передаёт ИА REGNUM.
Конкурсным управляющим назначен Павел Новиков — член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Отчёт управляющего суд заслушает 28 июля 2021 года.
Напомним, иск к компании, работающей с 2013 года на рынке строительства России, был подан ещё в феврале. Компания из Москвы строила на улице Трудолюбия в Твери дом на 64 квартиры жилой площадью чуть более 3,7 тыс. кв.м. Дом не сдали в 2014 году, как планировалось изначально, и срок достройки был сдвинут на второй квартал 2020 года. Собственником ООО является Максим Петров (доля 50%), который также числится соучредителем отделения партии «Родина» в Тверской области.