Хиросима, Япония, 6 августа, 2020, 01:05 — ИА Регнум. Траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы, проведённой в 1945 году, пройдут 6 августа в Японии.

Жертвы атомной бомбардировки Нагасаки

В этом году из-за угрозы коронавируса памятные мероприятия будут проводиться в сокращённом формате и с уменьшенным числом участников. На главной церемонии в Хиросиме будут приняты дополнительные профилактические меры.

Япония встретит печальную дату минутой молчания, которая объявляется ровно в 08:15 по местному времени — именно в этот момент над Хиросимой 75 лет назад взорвалась атомная бомба. После этого в Парке мира в Хиросиме выступят мэр города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, траурные церемонии по случаю годовщины американских атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки планирует посетить премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Напомним, 6 и 9 августа 1945 года ВВС США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

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