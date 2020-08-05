Москва, , 18:54 — REGNUM Анализ американских бомбардировок Японии однозначно указывает на то, что сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки не мог стать поводом для капитуляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа заявил доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров на конференции «Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории», проведённой Российским историческим обществом.

«По оценке американского историка Уарда Уилсона, бомбардировкам подверглось весной-лето 1945 года в общей сложности 68 японских городов, включая Хиросиму и Нагасаки. Уилсон признал, что ущерб, нанесённый авиаударами с применением неядерных средств был более сильным, чем от атомных бомбардировок. Некоторые города были разрушены более чем на 50%, а некоторые даже на 80%», — заявил Назаров.

«Хиросима стоит по разрушению городской территории в процентном отношении на 17-м месте. Уилсон сделал важный вывод: тот факт, что летом 1945 года в Японии было разрушено 68 городов, создаёт серьёзные препятствия тем, кто хочет показать, что причиной капитуляции Японии стала бомбардировка Хиросимы», — указал он.

В ходе ковровых бомбардировок весны 1945 года было разрушено и сожжено (многие дома были из дерева) около четверти жилого фонда, потери гражданского населения — от 500 тыс. до 900 тыс. человек из-за отсутствия надёжной системы ПВО и отсутствия бомбоубежищ.

«Ковровые бомбардировки 1945-го года, как и последующие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не привели к капитуляции Японии. Решение о прекращении было принято японским императором только после вступления в войну Советского Союза, заслуги которого в разгроме милитаристской Японии сегодня США и другие страны Запада, а также сама Япония пытаются предать забвению», — указал Назаров.