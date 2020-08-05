Карачи, Пакистан, 5 августа, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Не менее 30 человек получили ранения после того, как неизвестный кинул гранату в толпу на митинге в пакистанском Карачи, 5 августа сообщает агентство Reuters.

Ручная Граната

Митинг в Карачи проводила исламистская группировка, известная как «Джамаат-и-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Ответственность за нападение взяла на себя группировка сепаратистов-белуджей, деятельность которой запрещена в Пакистане.

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