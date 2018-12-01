Радикальные исламисты пойдут на выборы в Бангладеш по спискам оппозиции

Дакка, , 13:24 — REGNUM Исламистская партия Бангладеш «Джамаат-и-ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняла решение об участии в грядущих парламентских выборах. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», кандидаты от данной организации будут включены в партийные списки оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ).

Секретарь бангладешского отделения партии «Джамаат-и-ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Матиур Рахман Аканд заявил, что 25 членов данной организации были выдвинуты в качестве кандидатов от «Националистической партии Бангладеш». Лидеры партии также сообщили, что не исключают возможности выдвижения независимых кандидатов. Известно, что окончательное решение будет принято на съезде оппозиционной коалиции «Национальный единый фронт».

«Джамаат-и-ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была лишена регистрации в качестве партии Верховным судом Бангладеш в 2013 году. Как следствие, партия не может принимать участие в выборах, используя свои название и символику. Всеобщие парламентские выборы в Бангладеш пройдут 30 декабря 2018 года.