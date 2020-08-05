Москва, 5 августа, 2020, 15:18 — ИА Регнум. В I полугодии 2020 года выездной поток туристов из России снизился на 62,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

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В I квартале 2020-го падение выездного потока из РФ составило всего — 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Во II квартале потери для выездного туризма оказались катастрофическими: — 96,55%.

Во II квартале российские туристы совершили менее 8000 поездок в каждую страну. Например, в Италию граждане РФ ездили 3230 раз (падение выездного потока в 158 раз), в Испанию совершили 3097 поездок (падение в 99 раз).

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2020 года туристический поток в Россию сократился на 83,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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