Москва, 5 августа, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Нефтяные цены поднимаются 5 августа выше $45 за баррель нефти марки Brent. Это важнейший рубеж, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Превышены июльские максимумы, достигнутые в коррекции вверх после обрушения из-за пандемии коронавируса. Для повышения котировок есть немало оснований. На валютном рынке снижается курс доллара из-за опасений за рост экономики США в связи с увеличением заболеваний короновирусом.

Это стимулирует цены чёрного золота, выраженные в долларах. Кроме того, на финансовых рынках отмечается некоторое повышение склонности к рискам, что поддерживает спрос на сырьевые активы.

Помимо этого, накануне вечером вышли данные о запасах нефти в США от института API. Запасы резко уменьшились — на 8,6 млн баррелей, при прогнозе снижения на 3,3 млн. Это может быть свидетельством сокращения избытка предложения в мире, которое довлеет над рынком с начала года.

5 августа появятся официальные данные о запасах от минэнерго США. Прогнозируется также их сокращение на 3 млн барелей. Если факт превзойдёт ожидания, это может дополнительно поддержать цены.

Наиболее вероятно, что в течение дня котировки Brent будут колебаться в техническом диапазоне $44,40 — 45,30 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть: существенный рост цен маловероятен