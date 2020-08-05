Москва, , 10:15 — REGNUM Нефть 4 августа еще немного прибавила в цене и даже показала внутридневное закрытие выше уровня $44 за баррель, который остается в эпицентре внимания игроков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 5 августа, на утренних торгах нефть марки Brent сохраняет небольшой бычий уклон, но существенное развитие восходящего импульса представляется маловероятным.

Катализатором подъема цен послужила новость о мощном взрыве в столице Ливана Бейруте. На этом фоне начались спекуляции на тему перебоев в поставках, что и поддержало рост Brent через призму беспокойства по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 8,6 млн баррелей, что дополнительно поддержало рынок черного золота в преддверии официального отчета от минэнерго США, который выйдет 5 августа вечером.

Ограничивает рост цен на нефть дальнейшее увеличение числа зараженных коронавирусом в мире, которое ставит под сомнение восстановление глобальной экономики и спроса на энергоносители.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет тяготеть к отметке $45, однако ее уверенного пробоя ожидать пока не стоит», — считает эксперт.

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