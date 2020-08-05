Нижний Новгород, 5 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 августа выздоровели после заражения коронавирусом 82 202 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 107 007 человек, более 76,81% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 748 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1024 человека.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 275 человек, в Самарской области — 119, в Ульяновской области — 117, в Саратовской области — 107, в Оренбургской области — 91, в Чувашии — 65, в Пензенской области — 60, в Пермском крае — 43, в Удмуртии — 35, в Марий Эл и Мордовии — по 32, в Татарии — 24, в Башкирии — 15, в Кировской области — девять.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 августа в России подтверждено 866 627 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5204 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,34%. Полностью выздоровели 669 026 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,28%.

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