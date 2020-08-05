Хабаровск, 5 августа, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 126 человек, два пациента умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 5 августа в крае зарегистрировано 8058 носителей коронавируса, 5483 человека выздоровели. С начала эпидемии скончались 67 пациентов.

Продолжают получать лечение 2508 жителей Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в РФ выявили 5204 носителя коронавируса.