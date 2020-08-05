Москва, 5 августа, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, можно ожидать нейтрального открытия внутреннего валютного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Закрытие 4 августа курсом доллара ростом на 0,55% до 73,55 руб. и курсом евро — на 0,85% до 86,75 руб., которые отошли от внутридневных максимумов оставляет базовым сценарий дальнейшей коррекции. В этом случае можно ожидать, что до конца недели доллар вернется в область 72−73 руб. евро — к 85,50−86 руб.

Подтверждение могут дать более оптимистичные итоги аукционы ОФЗ, которые проведет 5 августа Минфин РФ. Впрочем, предпосылок для повторения ажиотажа весны, что позволило рублю частично реабилитироваться за провал в феврале-марте, сейчас нет.

Ведомство предложит два выпуска, один из которых «классический» ОФЗ-ПД 26 228 может заинтересовать зарубежных инвесторов. Предыдущий аукцион оказался провальным — объем размещения составил только 27,8 млрд руб. из-за не устроившей рынок премии. Но тот аукцион совпал с заседанием ФРС, который традиционно ограничивает склонность к риску инвесторов.

По сравнению с предыдущей неделей ситуация в этом отношении выглядит лучше, хотя принципиально ситуация не изменилась. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию и отсутствие прогресса в принятии Конгрессом США третьего пакета стимулов, на мировых финансовых рынках преобладают оптимистичные настроения.

Они вызваны относительно благоприятным сезоном квартальных отчетностей и ожиданиями сентябрьского заседания ФРС, где, как ожидается, может быть объявлено о расширении объема монетарной поддержки.

На рынке энергоносителей цены на нефть смогли закрепиться выше $44. по сорту Brent и имеют шансы переписать постковидный максимум в ближайшие дни. Возможное умеренное ослабление спроса из-за коронавируса нивелируется сокращением добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в размере 7,7 млн барр./сутки.

Наконец иначе могут выглядеть сами ОФЗ в контексте сигналов Банка России. Из доклада о денежно-кредитной политики следует, что сентябрьским понижением ключевой ставки на 25 б. п. он может все-таки не ограничиться.

Регулятор отметил, что удар от пандемии коронавирусной инфекции задержит возврат инфляции к целевому уровню в 4,0% к концу 2021 года, что обусловит необходимость сохранения стимулирующей политики и не исключит понижение значения нейтральной ставки. Иными словами, после сентябрьского понижения ставки в 25 б. п. останется зазор для нового смягчения.

Появление спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов может нивелировать эффект конвертации ими же полученных дивидендов по российским акциям. Он продолжит оказывать понижательное давление на курс рубля до конца этой недели.

Рубль выглядит технически перепроданным. Комбинация фундаментальных факторов может способствовать реализации этого назревшего отката.

Среднесрочные перспективы выглядят тем не менее неуверенными из-за рисков ухудшения настроений на глобальных рынках в преддверии выборов президента США в ноябре, усугубления отношений между США и Китаем и замедлением темпов восстановления мировой экономики из-за роста числа зараженных коронавирусом. Сдерживать укрепление рубля будет ухудшение платежного баланса, а также угроза санкций», — пояснил эксперт.

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