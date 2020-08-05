Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль по итогам торгов 4 августа подешевел к иностранным валютам на фоне снижения интереса к валютам развивающихся стран и цен на черное золото, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль поднялась на 0,61%, до 73,56 руб., евро/рубль — на 0,85%, до 86,76 руб., фунт/рубль — на 0,57%, до 96,12 руб.

На рынке нагнеталась информация о второй волне коронавируса, которая заставила инвесторов уходить в защитные активы.

Глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона полагает, что вторая волна пандемии коронавируса в ФРГ уже началась. Об этом 4 августа написало немецкое издание Augsburger Allgemeine.

На вечерних торгах рубль отыграл часть потерь к иностранным валютам, благодаря возобновлению роста цен на нефть. Цены на нефть развернулись вверх благодаря надеждам на принятие нового пакета стимулирующих мер в США.

На рынке появились слухи, что объем новой программы может составить не один, а три трлн долларов. Министр финансов США Мнучин заявил, что переговоры продлятся еще не меньше недели.

Сегодня, 5 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по цене $44,40 (0,17%). Доллар на Форекс ослабляется по всему рынку. Сохраняется высокий спрос на американские облигации, что толкает индекс доллара к новому минимуму.

Доходность десятилетних американских облигаций упала до 0,504% годовых. Золото повышалось до $2031 за унцию, обновив исторический максимум.

Рубль останется под давлением до конца недели. Рост нефтяных котировок выше $45 за баррель поможет вернуться рублю к отметке 72,50.

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