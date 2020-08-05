Вашингтон, 5 августа, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий во всем мире на сегодняшний день превысило 700 тысяч человек. Об этом 5 августа сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, в настоящее время суммарное количество летальных исходов от нового заболевания на планете составляет 700 647.

При этом наибольшее число из общего количества скончавшихся от COVID-19 в мире приходится на США (свыше 156,7 тыс. умерших), Бразилию (свыше 95,8 тыс.) и Индию (свыше 48,8 тыс.).

Также сообщается, что на данный момент во всем мире выявлено 18 540 119 заразившихся SARS-CoV-2, и в наибольшей степени о коронавируса пострадали США (4 771 080 заразившихся), Бразилия (2 801 921) и Индия (1 908 254).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.