«Удалёнка», внутренний рынок, новые проекты: о туриндустрии без иностранцев
Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Участники рынка, ориентированные на иностранных туристов, в их отсутствие изыскивают способы сокращать расходы, а вместе с тем — переключаются на внутренний туризм и разрабатывают новые продукты в ожидании возобновления турпотока, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 августа, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя высказывания главы Ростуризма.
Ранее Зарина Догузова в интервью «Аргументам и фактам» заявила, что потери российской туриндустрии от отсутствия иностранных туристов составят в 2020 году около 500 млрд рублей.
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