Москва, , 10:40 — REGNUM Около 500 млрд рублей составят потери российской туристической отрасли из-за закрытия границ для иностранных туристов. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Аргументы и факты».

По её словам, по итогам 2019 года доход в туристической отрасли составил $10,9 млрд, что сопоставимо с экспортом вооружения. Догузова отметила, что в 2021 году вводятся электронные визы для иностранных туристов. Это поможет наверстать потери, считает глава Ростуризма.

Она считает, что электронная виза поможет регионам быстрее восстановиться после кризиса, так как туристическая отрасль способствует созданию большого количества рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2021 года в РФ вводится универсальная единая электронная виза для въезда в Россию.

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