Москва, 4 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. После небольшой паузы и коррекции рубль 4 августа вернулся к ослаблению в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Ничего удивительного, России крепкая валюта сейчас не нужна и даже вредна, так как она притормозит и без того хрупкие процессы восстановления экономики.

«Американец» после полудня поднялся к 73,77 руб. и может провести остаток сессии в пределах 73,50−74,00 руб.

Евро торгуется по 86,76 руб., новая цель подъема — возвращение выше 87,00 руб. Тренд на укрепление доллара США и евровалюты снова в силе.

Нефть к середине сессии оказалась под масштабным давлением. Баррель нефти Brent падает к $43,46, но теперь отлично видно, что черное золото также легко вернулось в диапазон $43−44, как ранее оттуда выходило.

Да, техническая картина торгов нефтью еще утром позволяла рассчитывать на движение в сторону $50, но сейчас этот сценарий явно нужно поставить на паузу», — полагает эксперт.

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