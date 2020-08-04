Москва, 4 августа, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты, проявляя интерес к Белоруссии, стремятся оторвать республику от России. Об этом, комментируя якобы «боязнь» Москвы потерять Белоруссию, о которой заявил президент страны Александр Лукашенко, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ АлексейПушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

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По его словам, это единственный мотив, которым руководствуется американская сторона. Но сыграть на этом белорусскому лидеру не удастся, уверен российский сенатор.

«Насчет «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима, — написал политик в Twitter . — Другого «предмета» у США в данном случае нет».

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«Лукашенко считает, что может на этом сыграть. Никому пока такая игра не удавалась», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе оглашения послания народу и парламенту Белоруссии президент республики Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, потому что «у неё не осталось по-настоящему близких союзников». Он также заверил, что страны всегда будет союзниками, несмотря на то, что Москва «поменяла братские отношения с Минском на партнерские». При этом Лукашенко указал на растущий «предметный интерес» Запада к Белоруссии.