Минск, , 12:16 — REGNUM О «безальтернативной роли сильного государства в жизни нации» заявил 4 августа в Минске Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Бацька Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Белорусский лидер начал своё выступлении с констатации обилия военных конфликтов в мире. По его словам, Белоруссия стала «донором безопасности».

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«Россия боится нас потерять, потому что без нас у неё не осталось по-настоящему близких союзников», — заявил Лукашенко.

«Россия будет нашим ближайшим союзником, — подчеркнул белорусский лидер. — Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнёрские — напрасно».

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