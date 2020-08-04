Минск, 4 августа, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Выехавшие за пределы Белоруссии студенты не имеют морального права критиковать свою страну — особенно после того, как их во время пандемии выдворили власти Польши. Об этом 4 августа в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

President.gov.by Александр Лукашенко перед ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию, 4 августа 2020 года

«Я вам приводил пример по отдельным польским студентам — их около 2000, они выехали за пределы Белоруссии, учились в Польше. И как только пандемия ударила — они взвыли, их выкинули из страны. И они попросились обратно в несвободную страну, к диктатору. И диктатор их принял. И за это получил. Они все там постятся и хайпуются. Но ничего, я переживу. Главное, чтобы мы с вами это пережили», — заявил Лукашенко.

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Как сообщает «Комсомольская правда в Белоруссии», Лукашенко также напомнил другим недругам из зарубежья о наличии в постсоветской республике милиции, и армии и спецслужб. Он заявил: «Все стрелы — ядовитые, ковидные — направлены сегодня против Лукашенко. Свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет нигде: ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится».

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«Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Люди в погонах сделать этого вам не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но стоит того чтобы сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, любимая. А любимую не отдают», — добавил белорусский лидер в конце своего выступления.

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В ходе послания Лукашенко обращался к теме воспитания молодёжи. Он также посчитал несостоятельным тезис о том, что «белорусы вымирают», отметив: за 30 лет на Украине население сократилось на 20%, в Литве — на 25%, в Латвии — на 30%, а в Белоруссии — «всего лишь на 8%».

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Напомним, после президентской кампании 2020 года сотни белорусских студентов выехали в Польшу и другие страны Евросоюза, где им была предоставлена возможность учиться на льготных условиях как жертвам политических репрессий. Самой известной формой поддержки таких беженцев стала польская «Программа Калиновского», названная в честь польского террориста и предлагавшая обучение в польских вузах.