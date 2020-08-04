Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Опасение, что после массового прохождения исследования методом компьютерной томографии (КТ) будет отмечен рост заболеваний от облучения, не обосновано. В пандемию пациентам проводят нативное КТ-исследование с меньшей лучевой нагрузкой, чем обычное КТ-исследование, поэтому связи между ним и онкологическими заболеваниями, индуцированными ионизирующим излучением, нет. Об этом ИА REGNUM рассказал заместитель директора по медицинской части Петербургского городского онкологического центра Виталий Егоренков.

Minzdrav.gov.ru Компьютерный томограф

Напомним, по результатам исследования Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева, проведенного на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, коллективная доза облучения от компьютерной томографии (КТ) в России в марте — июне оказалась больше в 1,5 раза обычного уровня. В связи с этим специалисты высказали опасение, что увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний.

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Отметим, компьютерная томография (КТ или СКТ, МСКТ) — один из ключевых методов диагностики внутренних органов и систем, методом многослойного сканирования за счет рентгеновских лучей. В эпоху пандемии именно это исследование позволяет наиболее полно и точно изучить состояние органов дыхания человека.

В процессе обследования методом КТ рентгеновская трубка испускает тонкий, веерообразный пучок рентгеновских лучей, который сканирует тело, двигаясь вокруг него по окружности. Напротив рентгеновской трубки установлена круговая система детекторов, фиксирующих интенсивность излучения после прохождения через ткани организма.

Компьютерный томограф — более мощный рентген, который позволяет сделать снимок не в одной проекции, а со всех видимых сторон. При этом существует два метода исследования: нативное — без применения контрастного вещества и болюсное — с применением контрастного вещества.

«Нативное КТ-исследование производится с меньшей лучевой нагрузкой, чем обычное КТ исследование, — пояснил Виталий Егоренков. — Нет связи между нативным КТ-исследованием и раками, индуцированными ионизирующим излучением, так как доза мала. Это не лучевая терапия».

По словам онколога, доза от КТ-натива в разы меньше (0,017 миллизиверта), чем естественная фоновая радиация, получаемая человеком за год (1,6 мЗв, исключая радон). Она равна и близка к естественному фону.

«Поэтому нет связи между диагностической процедурой и рентген индуцированными опухолями. Эти опухоли возникают в зоне после лучевой терапии по прошествии 10−15 лет после облучения», — указал специалист.