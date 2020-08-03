Москва, , 10:57 — REGNUM Общая доза облучений, полученных жителями РФ в марте-июне в процессе компьютерной томографии лёгких, оказалась вдвое больше обычного, что может повлечь за собой увеличение числа заболеваний, которые вызваны облучением. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева.

«Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний», — говорится в сообщении.

Специалисты опираются на данные, полученные по Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

КТ лёгких — один из самых надёжных способов диагностики изменений в лёгких, вызванных коронавирусной инфекцией.