Москва, 4 августа, 2020, 08:57 — ИА Регнум. В России в июле упали продажи перчаток и антисептиков, сообщает RT со ссылкой на данные компании «Такском».

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа масок и перчаток в газетных киосках в метро

Так, в июле по сравнению с мартом продажи перчаток упали на 38%. Средняя цена упаковки составила 133 рубля, что на 1,5% меньше, чем в марте.

Кроме того, продажи антисептиков в июле по сравнению с мартом упали на 21%, цена на данную категорию товаров в июле выросла в 1,5 раза и составила 487 рублей, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус дал свой комментарий об использовании санитайзеров и антисептиков в школах, которое с нынешнего года из-за угрозы распространения коронавируса станет обязательным.

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