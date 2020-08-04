Киев, 29 октября, 2023, 00:25 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 28 на 29 октября воздушную тревогу объявили в четырёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили население об опасности с воздуха в Полтавской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА Регнум, склад с ядерными отходами на территории Курской АЭС повреждён в результате атаки украинских беспилотников, что подтверждает готовность киевского режима к совершению любых терактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вооруженные силы России поразили командно-диспетчерский пункт украинских войск на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.